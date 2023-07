Pimenta: Gladson teme que discussões com Governo Lula sobre estrada de Pucallpa sejam difíceis

Balanço

No dia seguinte à chegada da caravana da Assembleia Legislativa a Cruzeiro do Sul, no sábado, 1º de julho, os deputados estaduais fizeram uma breve prestação de contas em reunião na Prefeitura do município. Participaram da reunião os deputados Luiz Gonzaga, presidente da Mesa diretora, e Nicolau Júnior, primeiro secretário; André Vale, Edvaldo Magalhães, Maria Antônia, Marcos Cavalcante, Gene Diniz, Gilberto Lira, Whendy Lima e Clodoaldo Rodrigues.

Fiscal

O primeiro secretário da Aleac, deputado Nicolau Júnior, disse que o parlamento estadual vai fiscalizar a recuperação da estrada, principalmente nos pontos mais críticos. Nicolau adiantou que serão anexados aos relatórios, fotos e vídeos produzidos durante o trajeto da caravana. De acordo com o presidente, Luiz Gonzaga, neste mesmo documento, a Aleac vai cobrar do DNIT, a inclusão de mais equipes nas frentes de serviços para acelerar o trabalho de acelerar a recuperação.

Mídia

O governo do Estado está divulgando que começam em outubro as inscrições para a primeira edição do Prêmio de Comunicação do Governo do Acre. O prêmio é destinado a jornalistas e comunicadores, segundo o brevíssimo resumo da imensa gama de profissionais que o mundo midiático produziu neste também brevíssimo espaço de uma década. Para definir quem é comunicador e quem é jornalista o concurso deverá se esmerar para criar um marco regulatório e separar o concurso em categorias. Um para jornalista e outro para comunicadores, se for muito abismal a diferença entre ambos. Também seria bastante oportuno separar prêmios exclusivos para as categorias de profissionais de órgãos públicos e profissionais do setor privado, antiga queixa de colegas saudosos das velhas redações.

Prêmios

O lançamento do concurso, com definição de valores dos prêmios, será realizado na próxima sexta-feira, 7, às 9h30 no Memorial dos Autonomistas. Nesta primeira edição o concurso homenageará o radialista Giovanni Acioly, falecido recentemente e a Rádio Aldeia que comemora seu 20º aniversário. A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, adianta que os estudantes também serão contemplados com uma categoria de iniciantes na vida profissional. “Esse modo de valorização é um pedido do governador, Gladson Cameli, que é extremamente comunicativo e vê na comunicação um importante instrumento para a democratização das políticas públicas”, informa a secretária.

Fórum

Cerca de 150 lideranças das 34 terras indígenas e 16 etnias do Acre participaram do 1º Fórum Indígena promovido pelo Governo do Estado a partir desta terça-feira (4) e até sexta-feira (7), no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac). O evento tem como objetivo fortalecer o diálogo e a inclusão dos povos indígenas nas pautas e decisões sobre mudanças climáticas e serviços ambientais.

Clima

O 1º Fórum Indígena do Acre é organizado pela Secretaria de Estado da Casa Civil, Assessoria Especial Indígena, Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) e várias organizações não governamentais parceiras. São esperados durante todo o evento, representantes do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Alto Purus, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF), Fundo Internacional de Defesa Ambiental (Environmental Defense Fund – EDF, sigla em inglês) e do Banco Alemão KfW e Reino Unido (financiadores do Programa REM Acre Fase II).

Rodovia

Falando aos indígenas, o governador Gladson Cameli, abordou a polêmica em torno da construção da rodovia de Cruzeiro do Sul a Pucallpa, barrada pela Justiça Federal e voltou a defender um consenso para que a obra desvie da Serra do Divisor. “As discussões são de que a estrada passa pelo Parque do Divisor. Tudo bem! Por que não desvia? Porque não aderem as rodovias parques? Que são projetos específicos para esse tipo de estrada que passa em locais protegidos”, disse.

Discussão

O governador disse ainda que o projeto precisa ser pactuado com todas as instituições, porém, o próprio governo peruano já recuou sobre as discussões em relação à estrada. “O governo peruano precisa sinalizar. Mas já se mostra hoje recuando. Tudo isso precisa ter uma pactuação entre justiça, Ministério Público Federal e governo federal”. De acordo com o governador, as discussões com o governo federal serão difíceis, mas ele não desistirá do projeto e conta com o apoio de parlamentares do Acre.

Recursos

“Recurso já tem. O projeto já está adiantado. Estão recorrendo às decisões judiciais. Mas eu defendo, não vou recuar e a bancada federal do Acre está empenhada nisso. É uma luta que tem que ser constante. Respeitando aquilo que tem nas nossas leis. Dei todas as explicações. Mas sendo muito sincero. É uma luta que não vai ser fácil”, finalizou.

PP

A exemplo do prefeito de Porto Walter, César Andrade, que trocou o MDB pelo PP, agora foi a vez do prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, trocar o PSD também pelo PP. Furtado, na verdade, está retornando ao PP por iniciativa do deputado federal Zezinho Barbary e da vice-governadora Mailza Assis, que estão à frente de uma ofensiva para ampliar a base progressista no Vale do Juruá.

Campanha

Mailza e Zezinho Barbary prestigiaram o evento de filiação de Valdélio juntamente com lideranças políticas da comunidade e autoridades locais. A vice-governadora afirmou que o Progressistas vem trabalhando para filiar mais pessoas, conquistar mandatos e trabalhar pela população. “Recebemos o prefeito com muita honra e agradecemos seu retorno ao partido”, disse Mailza.

Tradição

O deputado federal Zezinho Barbary disse que Valdélio é mais um prefeito para abrilhantar o PP. “Juntos iremos trabalhar pelo desenvolvimento do nosso estado”, enfatizou. Valdelio Furtado relembrou sua história no Progressistas. “Minha família já era filiada ao partido e continuei com a tradição, me filiei com o objetivo de continuar trabalhando pelo nosso município. Estamos muito felizes em poder contar com os membros dos partidos, deputados e o governador”, ressaltou.

Reformas

O senador Alan Rick usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 3, para anunciar o pagamento de R$ 2.167.134,00 em emendas para a reforma das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) de Rio Branco. As emendas foram destinadas quando Alan Rick ainda era deputado federal e depositadas na última sexta-feira, 30, no Fundo Estadual de Saúde, gerido pela Sesacre. Os recursos vão beneficiar as UPAs da Sobral, Cidade do Povo e Segundo Distrito. Nos seus dois mandatos como deputado, Alan Rick destinou mais de R$ 140 milhões para a saúde. Recursos direcionados para o estado e os municípios realizarem os investimentos.

PS Infantil

Alan Rick informou que neste mandato como senador já está comprometido com a destinação de R$ 9 milhões para a instalação do Pronto Socorro infantil do Hospital da Criança e o primeiro bloco do Hospital Pediátrico, com pronto atendimento, do Santa Juliana. Segundo o senador, estes recursos públicos vão ampliar a assistência gratuita à população atendida pelo SUS no Hospital Santa Juliana, que é um hospital privado.

Atacadão

Com 40 produtores da agricultura familiar inscritos em 14 dos 22 municípios, o Acre está batendo seu recorde de participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal. O PAA é desenvolvido pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) para intermediar a venda direta de alimentos do produtor familiar para o Governo Federal sem a necessidade de atravessadores. Cancelado pelo governo Bolsonaro, o PAA foi retomado em março deste ano. Os produtos adquiridos pelo PAA fortalecem a agricultura familiar, geram milhares de empregos e fornecem produtos de qualidade a merenda escolar, creches, hospitais e outras instituições públicas.

Homofobia

O procurador Lucas Costa Almeida Dias, responsável pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) do Ministério Público Federal do Acre instaurou procedimento para apurar possível ato de homofobia praticado pelo líder religioso André Valadão durante transmissão de um culto de sua igreja pelo YouTube. Segundo vídeos o pregador religioso usou expressões incitando o ódio. “Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso’, agora tá com vocês”, diz Valadão em um trecho. Após a apuração dos fatos, o MPF encaminhará as medidas cabíveis para o caso.