Poderosa! Jornalista Kelly Key assume namoro com advogado influente do Acre e SP; saiba quem é

Um dos assuntos mais comentados em Rio Branco foi o novo namoro da jornalista Kelly Kley. Após o fim do seu casamento, a jornalista, cientista política e assessora parlamentar, resolveu abrir o coração. A também apresentadora, que ficou famosa por participar de quadro e programas na imprensa acreana, assumiu através de suas redes sociais, seu namoro com o advogado Marco Palácio. Nos stories, Kelly Kley compartilhou uma foto em clima de romance com seu novo amor em uma festa de casamento.

Mas, afinal, quem é o responsável por conquistar o coração de Kelly? A coluna Douglas Richer, do Portal ContilNet ‘revirou tudo’ para contar com exclusividades a vida do nova amor da jornalista.

De São Paulo, Marcos Antônio Palácio Dantas é advogado e reside no Acre há 25 anos. Advogado com especialidade nas áreas de Direito Tributário, Trabalhista, Ambiental, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e pós-graduado pela Cândido Mendes e Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Também é coordenador e mantenedor de projetos sociais voltados à inclusão social e ambiental há quatro anos. Graduado em 1989, foi Juiz Eleitoral do TRE/AC na classe de jurista no biênio 2005/2007, pós-graduado em Direito Ambiental, Eleitoral e Gestão Empresarial pela FGV.

Marco também realiza atividade cultural com alunos carentes, provenientes do Bairro Cidade do Povo em Rio Branco no Acre, oferecendo aulas práticas e semanais de violão e doando os respectivos instrumentos, materiais educativos, estantes musicais e a prática de conjunto.

Além disso, o advogado trabalha na conscientização ambiental para jovens de comunidades carentes, através do plantio de árvores de grande porte ou frutíferas, para proporcionar redução da temperatura, fonte de alimento e repovoamento de pássaros. Ao final de cada ano, o aluno que atinge a meta recebe um certificado e vale-compras para adquirir um par de tênis.