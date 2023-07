Precisando da vitória, Humaitá enfrenta Trem em Macapá pela série D

O Humaitá joga contra o Trem neste domingo, 16, a partir das 14 horas (horário do Acre), no estádio Zerão, em Macapá, no Amapá, em um duelo válido pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tourão precisa vencer para manter as chances de classificação. Os donos da casa estão eliminados do torneio nacional.

Humaitá será ofensivo

O técnico Dorielson Mendes montou um time ofensivo e o objetivo é ganhar fora de casa. “Vamos jogar com dois extremos de velocidade e iremos pressionar desde o início. Uma vitória nos deixa com boas possibilidades de classificar”, afirmou o treinador.

Trem pensa no Estadual

Sem possibilidades de classificação, o Trem cumpre tabela no Brasileiro. O técnico Sandro Macapá deve poupar seus principais atletas porque a meta é o jogo de volta contra o Ypiranga na quarta, 19, pelas semifinais do Estadual. O Trem venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e tem a vantagem do empate para ser finalista.

Árbitro da Bahia

Ricarle Gustavo Gonçalves, da Bahia, apita a partida. Luan Patrique Pereira e Salmon Lopes, ambos do Amapá, serão os auxiliares.