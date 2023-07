VÍDEO: Bocalom põe a “mão na massa” na recuperação de ruas atingidas pela enchente

Em uma das ruas atingidas pela alagação deste ano, no bairro Taquari, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas), vistoriou nesta quarta-feira (5), as obras do Programa Recupera Rio Branco.

O Programa pretende fazer uma força-tarefa em locais atingidos pelo desastres. Com um investimento próprio de R$ 30 milhões, a prefeitura espera recuperar 400 ruas durante todo o projeto. Só no bairro Taquari, 30 ruas serão beneficiadas, com 3 empresas trabalhando diariamente. Ao todo, são 10 empresas contratadas para realizar o trabalho de recuperação das ruas em 40 bairros diferentes.

Por pedido da Prefeitura, as empresas contrataram servidores que moram nos locais que estão sendo beneficiados. De acordo com Bocalom, o programa deverá gerar cerca de 1000 novos empregos na capital.

Na vistoria das ruas, além de ajudar nas obras, o prefeito disse que quer fiscalizar a recuperação pessoalmente.

“Eu não vou aceitar trabalho meia boca. Quero um trabalho bem feito. Para ficar para sempre. Não é aquele negócio de ser só por uma eleição. Nunca a prefeitura fez um trabalho desse, assim que as aguas baixam, entrar e colocasse R$ 30 milhões só nesse projeto. Nós não estamos aqui gritando – Brasília, manda dinheiro”, pontuou.