Ação ‘abraço grátis’ ganha o coração do público na Expoacre 2023

Uma ação realizada por uma dupla do curso de Teatro do Sesc Acre, Vanessa e Francisco, ganhou o coração dos visitantes deste domingo (6) da Expoacre. Na última noite, a dupla saiu pelas ruas do Parque de Exposições Wildy Viana com cartazes escrito “Abraço grátis”, oferecendo o gesto de carinho para as pessoas que passeavam pela feira.

Segundo Vanessa Sousa, professora de Teatro no Sesc há 1 ano, a iniciativa surgiu a partir de um processo feito durante a faculdade, no trabalho de perfomance, que é o abraço, uma das ações mais aceitas pelo público.

“Depois da pandemia foi uma coisa muito gostosa da gente conseguir fazer, que é dar um abraço nas pessoas, ter esse contato. No geral, as pessoas tem aceitado bem, algumas ficam olhando, meio desconfiadas, mas aceitam o abraço”, explicou.

Vanessa também explica que é comprado cientificamente que 30 segundos de abraço é capaz de fazer com que o cérebro libere serotonina, que tem um trabalho relacionado aos sentimentos de satisfação e bem-estar. “Apenas 30 segundos de um abraço pode deixar você muito mais leve nesta noite”, finaliza.