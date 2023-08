Aos 73 anos, George Pinheiro morre vítima de câncer em Rio Branco

O empresário George Teixeira Pinheiro, 73 anos, executivo da rede hoteleira Irmãos Pinheiro, e ex-presidente da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), faleceu na noite desta quarta-feira (23) vítima de câncer, em Rio Branco (AC).

Amazonense de Boca do Acre, George Teixeira Pinheiro mudou-se com a família ainda jovem, onde seguiu os passos de seu pais, Inácio Pinheiro e dona Neuza, já falecidos, na área comercial. Assim, se tornou pioneiro na área de hotelaria no Acre, com a fundação do Hotel Inácio, a partir do qual montou uma empresa forte com a geração de mais de 100 empregos diretos, ao lado do irmão Getúlio, de quem é sócio.

George lutava há três anos contra a doença, que começou na próstata e teve metástase nos ossos. Em suas redes sociais, George compartilhava o passo a passo do tratamento que fazia para frear a doença.

Articulado, foi um dirigente empresarial que presidiu entidades da classe no Ace e Brasil a fora, chegando a presidir – e ser reconduzido até o final de 2021 – a maior empresa do empresariado nacional, a partir da qual passou a viajar ao redor do mundo representando os empresários brasileiros em eventos internacionais.

Surpreendido com a doença, mesmo assim, não recuou. Buscou tratamento em clínicas especializadas, deixa um legado para o Acre e a todo o empresariado.

“Hoje ele partiu para se juntar ao PAI! Deixa para todos nós o seu brilhante legado de amor ao próximo, de amizade, carinho, de fraternidade, dignidade, honra, força , resiliência, superação e exemplo de vida ! Que Deus abençoe e receba nosso amado George Teixeira Pinheiro para a vida eterna no campo celestial 🙏😓”, escreveu um dos amigos mais próximos de George Pinheiro, Lauro Santos, nas redes sociais.

“