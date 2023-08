Arraial do Sesc inicia nesta sexta-feira em Rio Branco

O Arraial do Sesc no Acre comemora mais um ano de uma proposta que se tornou sinônimo de sucesso com a participação da família comerciária e comunidade. Em 2023, as festas começam no dia 18 de agosto, às 18h, no Sesc Bosque, e têm o encerramento dia 20 de agosto.

Considerado o evento cultural de maior tradição junina do Estado, o Arraial do Sesc completa 37 anos de muita beleza, charme, animação e reúne pessoas de todos os bairros de Rio Branco e outros municípios

Atrações musicais e culturais

O evento conta com barracas de comidas típicas, apresentações de quadrilhas e danças folclóricas, parque infantil, cantinho da cultura, e bingos e brincadeiras tradicionais, além de muita música.

Na sexta-feira, a Banda Festa no Seringal vai garantir o brilho da festa; no sábado, 19, é a vez da Pegada de Luxo, e no domingo, a Banda Pegada Prime.

Quadrilhas juninas

O Arraial tem um trabalho que, hoje, alcança um público muito grande em três dias de festa. O ápice da festa com todos os anos são as apresentações das Quadrilhas da Escola Sesc, Terceira Idade do Sesc e das quadrilhas da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre: CL na Roça, Matutos na Roça, Sassaricano na Roça, Explode Coração, Malucos na Roça e Junina Pega Pega.