Bittar destina emenda de R$ 25 mi que vai construir estrada ligando Bujari a Porto Acre

O governo federal liberou nesta quarta-feira (23), de início, R$ 25 milhões em emendas do senador Marcio Bittar (União Brasil), que serão utilizados para construir uma estrada estadual ligando os municípios de Bujari a Porto Acre. O anúncio foi feito ao lado do ministro de Desenvolvimento e Integração, Waldez Góes e do senador Alan Rick, líder da bancada federal do Acre.

Além da estrada inédita, a emenda de Bittar deverá construir pelo menos 9 estradas importantes no estado. O valor total destinado deve chegar a R$ 126 milhões.

O valor foi destinado ao Acre ainda quando Marcio era relator do Orçamento do Governo Bolsonaro. “Eu preciso fazer aqui o reconhecimento. Mudou o governo e numa relação republicana, o presidente Lula e o ministro Waldez liberam já agora R$ 25 milhões”, disse Bittar.

O ministro Waldez Goés informou que ao decorrer do cronograma de execução orçamentária e financeira, o restante do montante do recurso será liberado para as outras obras.

“É uma notícia que tem diretamente ligação com geração de emprego, com qualidade de vida, segurança e produção”, disse o ministro.

Alan Rick aproveitou para dizer que Bittar soube aproveitar a relatoria do Orçamento Geral para “ajudar e desenvolver o Acre”.

Veja o vídeo do anúncio: