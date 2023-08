“Eu não estava acreditando”, diz vencedor do rodeio que ganhou um carro de Gladson

Ao fim de quatro dias de disputa, Francisco Paulino, de Feijó, venceu o rodeio em touros da Expoacre 2023 e conquistou um carro zero quilômetros, na noite deste domingo (6), último dia da feira.

Francisco somou 341,50 pontos, se consagrou campeão da noite, e para sua surpresa, o governador Gladson Cameli anunciou no momento da entrega das premiações, que o peão havia conquistado um carro Onix, da marca Chevrolet. A premiação inicial para o primeiro lugar da competição era uma moto zero quilômetros, no entanto, Cameli anunciou no primeiro dia da disputa, que o vencedor, também ganharia R$ 10 mil.

Em entrevista ao ContilNet, Francisco revelou a surpresa de ter conquistado o maior prêmio da Expoacre. “Nem no prêmio surpresa eu estava acreditando, essa foi uma tacada e tanto. Agora vamos acelerar esse rodeio para ganhar outros prêmios, se Deus quiser”, disse.

Em segundo lugar ficou João Peres, peão de Vila Califórnia, em Rondônia. Ele faturou uma moto zero quilômetro. Em terceiro foi José Araújo, que levou para casa R$ 6 mil. O quarto lugar foi de José dos Santos, de Brasiléia, que faturou R$ 4 mil, e em quinto, ficou Francisco de Assis, de Extrema (RO), levando R$ 3 mil para casa.

Durante a premiação os vencedores revelaram que iriam dividir os prêmios entre os seis primeiros colocados, em uma parceria de incentivo para que os bravos peões possam continuar fazendo o que gostam.