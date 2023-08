GALERIA DE FOTOS: Festival do Açaí reúne multidão em sua primeira noite de agitação

A cidade de Feijó, situada no coração do interior acreano, está em festa com o tão esperado Festival do Açaí. Na noite de abertura, a atmosfera de animação e celebração tomou conta do Parque de Eventos, onde a multidão se reuniu para desfrutar de uma noite repleta de entretenimento e sabor.

Desde a sua inauguração, o Festival do Açaí tem sido um ponto de encontro para feijoenses e visitantes de diferentes partes do país. A primeira noite do evento, que promete ser uma celebração de cultura, música e, claro, a estrela do festival, o açaí, não decepcionou em termos de participação e energia.

Com um público que transbordava entusiasmo, o Parque de Eventos se transformou em um verdadeiro mar de pessoas ávidas para experimentar as iguarias de açaí, explorar as diversas atrações do parque de diversões e, claro, se preparar para o tão aguardado show que estava prestes a começar.

A praça de alimentação, um dos pontos mais movimentados do evento, ofereceu uma variedade de opções gastronômicas, desde tradicionais pratos à base de açaí até outras delícias regionais. As barracas estavam repletas de aromas tentadores e cores vibrantes, proporcionando aos visitantes uma experiência sensorial completa.

O espaço em frente ao palco principal foi rapidamente tomado por pessoas ansiosas para testemunhar as performances musicais e artísticas que estavam por vir. A expectativa estava no ar enquanto os artistas se preparavam para subir ao palco e entreter a multidão que se reunira para celebrar a cultura e a rica tradição do Acre.