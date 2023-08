PM prende quarteto responsável por arrastão em veículo de aplicativo na capital

Na noite desta quinta-feira (10), a Polícia Militar agiu com rapidez e eficiência ao prender dois suspeitos maiores de idade e apreender dois adolescentes, todos envolvidos em um arrastão realizado em um veículo de aplicativo. Samuel Oliveira Cunha, 18 anos, e Israel Silva de Oliveira Apurinã, 19 anos, foram detidos, enquanto os adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos. A ação criminosa ocorreu nas proximidades do Benfica, no Ramal do Rodo, situado no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, um motorista de aplicativo foi chamado para uma corrida com partida no Calafate. No entanto, ao chegar ao local, foi abordado e mantido como refém por Samuel, Israel e os dois menores. Os criminosos obrigaram o motorista a percorrer a cidade enquanto praticavam o arrastão, que se estendeu até o Segundo Distrito de Rio Branco.

Durante o ato criminoso, a polícia recebeu informações via rádio sobre o veículo utilizado pelos criminosos, um modelo Classic de cor prata. A guarnição, em patrulhamento de rotina na região do Segundo Distrito, foi alertada sobre os assaltos em andamento. Os suspeitos realizaram arrastão na área da Gameleira e também em um posto de combustíveis próximo à entrada do Amapá.

Os criminosos tentaram fugir em direção à região do Calafate, mas diante da presença de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na Via Verde, optaram por entrar no ramal do Rodo, em direção ao Benfica. Uma segunda viatura do 2° Batalhão da PM, que estava em patrulhamento na região do Amapá, interceptou o veículo suspeito, dando início a uma perseguição policial.

A perseguição teve desfecho próximo ao Benfica, onde os policiais conseguiram forçar a parada do veículo utilizado pelos assaltantes. Durante a abordagem, foram encontrados com os suspeitos uma arma de fogo com munição intacta, diversos aparelhos celulares e uma quantia considerável de dinheiro, proveniente dos roubos.

Diante das evidências, Israel e Samuel foram detidos, enquanto os adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos. Juntamente com os suspeitos, foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) o veículo utilizado no crime, os objetos roubados e a arma de fogo empregada nos assaltos. O motorista de aplicativo conseguiu comprovar sua inocência, demonstrando ter sido coagido durante a realização dos crimes.

As vítimas do arrastão compareceram à delegacia para registrar o boletim de ocorrência e recuperar seus pertences, reconhecendo os quatro suspeitos como os responsáveis pelo crime. A ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão dos envolvidos e na recuperação dos bens das vítimas.