‘Rei do Acre’: cantor faz divulgação de sua música com vídeos nas ruas

Nas ruas do Parque de Exposição Wildy Viana, o estudante de medicina e cantor Luís Eduardo Chagas, de 23 anos, conversou com o ContilNet sobre o sonho de unir a música e a medicina.

“Meu sonho na verdade é conciliar as duas coisas através do projeto Mais Médicos, que é um projeto onde a gente faz ação através de primeiros auxílios, sinais vitais básicos, atendimentos básicos da medicina. Além disso, atender como médico, eu vou atender como cantor também, oferecendo o meu serviço como cantor profissional e fazendo shows gratuitos nesse projeto, tudo dentro desse projeto. Então meu sonho é um dia poder espalhar o projeto Mais Médicos junto com a minha música que tem tudo a ver”, explica.

O cantor, que é conhecido como Rei do Acre, canta há 11 anos e começou na igreja, mas há 6 anos trabalha com arte, tanto na música como em participações como príncipe de 15 anos. Luís Eduardo é estudante de medicina do 10° período em Assunção, no Paraguai, e faz shows em pubs na cidade onde estuda.

Na Expoacre, o Rei do Acre faz divulgação da sua música que será lançada em dezembro. Segundo o cantor, a música é uma crítica sobre pessoas que dizem que homens não podem rebolar.

“Essa música se trata sobre tudo que eu acredito. Então eu criei essa música que o refrão é simplesmente ‘quem disse que homem não pode rebolar a bunda?’ Então eu vim aqui para Expoacre e comecei a perguntar para as pessoas do Acre: ‘E aí, o que você acha? Homem pode ou não pode rebolar a bunda?’ E é esse o tema da minha música”, disse.

O cantor está fazendo a divulgação com pequenos vídeos, em que faz a pergunta, e em seguida, dança para as câmeras. Segundo o cantor, as pessoas têm aceitado gravar os vídeos, mas que algumas pessoas reagiram de maneira negativa.