Super prestigiada a Feijoada do Theodoro na Expoacre 2023, que lotou as dependências de Q.GIV GASTROBAR no último sábado. A festa começou ao meio dia e reuniu colunáveis de A a Z de nossa melhor sociedade.

Agradecimentos a Hoje Cosméticos, Ipê Empreendimentos, Ótica Moderna, Miragina, KGIV Gastrobar, a imprensa em geral, que nos deram apoio para este evento. Confira os flashes!