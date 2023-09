Baile do Rubi da OAB/AC marca o encerramento do mês da advocacia; veja as fotos

No último sábado, dia 02, o tradicional Baile do Rubi promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Acre (OAB/AC), agitou o Afa Jardim e deixou sua marca como um evento de grande sucesso. Embalados ao som das bandas Mugs e Elias Sarkis, os convidados foram recepcionados pelo presidente Rodrigo Aiache.

Além de proporcionar uma noite de diversão e confraternização para os membros da advocacia, a OAB demonstrou sua preocupação com a integridade de seus convidados ao disponibilizar serviços de transporte para levá-los em segurança para casa. Essa iniciativa contribuiu para a campanha pelo trânsito sem álcool, promovendo a responsabilidade e a segurança no retorno dos participantes.

O evento contou com a presença maciça da advocacia local, marcando de forma especial o encerramento do mês da Advocacia. Foi uma noite memorável, repleta de alegria e celebração, onde os profissionais do Direito puderam relaxar e fortalecer os laços de amizade e coleguismo que unem a classe.

Confira abaixo quem esteve presente abrilhantando ainda mais essa festa inesquecível.