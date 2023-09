Envelhecendo até a Infância; confira o artigo da escritora Maysa Bezerra

Envelhecendo até a Infância

Hoje, estava eu, palavreando com o mestre em sabedoria Diretor do Sebrae Vandré Prado sobre “o como reagir sobre situações imprevistas x maturidade da vida” e mergulhamos na memória afetiva da televisão brasileira o gênio Chico Anysio, e a partir da reflexão que tivemos, insights fluíram logo em minha mente e em especial nesse artigo, lembraremos de um momento icônico, quando Chico Anysio protagonizou uma propaganda da Sharp e nos fez refletir sobre o ciclo da vida, envelhecendo até a infância.

Quem não se lembra daquela propaganda cativante em que Chico Anysio interpretava diversos personagens envelhecendo a cada cena? Começando como um idoso, ele avançava na idade até se tornar uma criança curiosa. Essa peça publicitária não era apenas uma jogada de marketing, era uma representação poética da jornada humana.

Chico Anysio, com sua habilidade única de encarnar personagens, nos fazia sorrir e, ao mesmo tempo, nos fazia refletir sobre a passagem do tempo. Essa propaganda nos lembrava que, independentemente da idade que alcançamos, há sempre uma criança dentro de nós, cheia de curiosidade e entusiasmo.

Nossa sociedade muitas vezes valoriza a juventude e desvaloriza o envelhecimento. Mas, como Chico Anysio nos ensinou, a vida é um ciclo que nos permite experimentar todas as fases, da infância à velhice. Cada etapa tem sua beleza, sabedoria única e maturidade. É a jornada que nos molda e nos faz quem somos.

Assim como na propaganda da Sharp, onde Chico Anysio voltava à infância, podemos encontrar a alegria de viver em cada estágio da vida. Não importa quantos anos tenhamos, podemos manter viva a criança interior que nos mantém curiosos, criativos e apaixonados pela vida.

Ao longo de nossas vidas, somos ensinados a produzir, conquistar, crescer e, muitas vezes, a correr atrás do tempo. A sociedade nos empurra em direção a metas e realizações, frequentemente esquecendo que o envelhecimento é um processo natural e belo, parte intrínseca da jornada humana.

Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a correr, a propaganda da Sharp e a mensagem de Chico Anysio nos convidam a abraçar o envelhecimento de forma única, a transformá-lo em uma jornada de autoconhecimento e a redescobrir a magia da infância em nossos corações. Afinal, a vida é um presente, e cada dia é uma página em branco esperando para ser preenchida com nossas histórias, nossas risadas e nossas lembranças. Que possamos envelhecer como Chico Anysio nos ensinou, voltando à essência e celebrando cada momento com gratidão e alegria.

Emocione-se também:

O texto do comercial:

“O meu sonho na vida era ter o poder de ser um videocassete de mim mesmo. Ter o controle remoto que me permitisse renascer experiências vividas. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, pular cenas dos próximos capítulos, parar a imagem num momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez. Talvez, eternizar um orgasmo. Eu poderia correr a fita de modo a entrar na percepção do futuro ou recuar para consertar, corrigir, para confirmar. Com esse aparelhinho, eu poderia criar o ideal. Ah, o ideal… O ideal seria que o Homem nascesse com 80 anos, fosse ficando mais moço, mais moço, até morrer de infância! Nascendo com 80 anos, ele – com 60 – se casaria com uma mulher de 59, mas com uma vantagem: a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ela iria ficando cada vez mais nova, mais nova, até se transformar numa gata de 20! Depois ficariam noivos, namorados, a bicicleta, o velocípede… Desaprendiam a andar, esqueciam como engatinhar, o voador, o cercadinho… Do cercadinho pro berço, as fraldas molhadas, o peito da mãe. Até que, num dia qualquer, pararia de chorar. Seria o tempo voltando pra trás, até aparecer o último homem, Adão. O último primeiro. A quem Deus colocaria sobre a mão e, ao invés de soprar sobre ele, Deus inspiraria o Homem outra vez, pra dentro de Si mesmo…”

Respire fundo. Respire. Viva, HOJE!

Maysa Bezerra

Coach e escritora.