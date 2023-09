Médico de Harvard revela os 5 alimentos que mais envelhecem a pele

Ficar longos períodos exposto ao sol sem proteção e não beber a quantidade de água necessária são quesitos que contribuem para o envelhecimento. Optar por uma alimentação nada saudável é outro tópico que tende a acelerar o surgimento das rugas na pele, conforme explicou um médico com formação em Harvard em um vídeo no TikTok.

Com especialização em gastroenterologia, Saurabh Sethi costuma publicar vídeos na rede social em que aconselha os mais de 265 mil seguidores. Ele posta conteúdos educativos sobre nutrição e cuidados com o fígado e o intestino. O médico se graduou pelas universidades de Harvard e Stanford, nos Estados Unidos.

De acordo com Sethi, alguns alimentos devem ser eliminados do prato por servirem como uma bomba pró-envelhecimento. Abaixo, confira a lista!

1. Refrigerante

Um refrigerante geladinho alivia os dias de calor. Entretanto, a bebida rica em açúcar traz adoçantes artificiais capazes de prejudicar o viço da pele. Segundo o médico, o excesso de sacarose no organismo provoca o processo de glicação, ou seja, deteriora duas importantes proteínas, sendo elas, a elastina e o colágeno presentes na cútis.

Tanto a elastina quanto o colágeno oferecem firmeza, elasticidade e jovialidade para a pele. Como o açúcar afeta os níveis dessas proteínas no corpo, o refrigerante se torna uma bebida pró-envelhecimento, avaliou o especialista.

2. Barras de chocolate

Apesar de parecerem inofensivas, as barras de chocolate trazem na composição um cacau ultraprocessado, isto é, que durante o processo de industrialização perdeu os nutrientes positivos para a saúde. Sethi esclareceu que outros ingredientes presentes no alimento ativam o envelhecimento da cútis.

Vale lembrar que as barras de chocolate apresentam grande quantidade de açúcares e de gordura hidrogenada, além de farinha branca quando há biscoitos no meio, ressaltou o expert em gastroenterologia.

3. Macarrão instantâneo

Pronto em três minutos — como aparece nas embalagens —, o macarrão instantâneo é um vilão da saúde, alegou o médico. Popularmente chamado de miojo, o alimento tem altos índices de sódio e outros aditivos maléficos para o bom funcionamento do organismo.

No vídeo, Saurabh Sethi defendeu que comer macarrão instantâneo constantemente gera consequências, desde inchaço a desidratação decorrente do alto nível de sódio. Outro dano é deixar a pele com a aparência mais cansada.

4. Batatas fritas

Assim como o refrigerante, as batatas fritas industrializadas têm relação com o processo de glicação, capaz de acelerar os sinais de envelhecimento na cútis. Os perigos do alimento não param por aí. Devido ao preparo de fritura, óleos não saudáveis e gorduras trans estão em sua composição.

Ao listar as batatas fritas industrializadas, o médico alertou para o alimento provocar a inflamação e o surgimento de radicais livres. Consequentemente, o resultado de comer esses snacks é o envelhecimento mais rápido da cútis.

5. Carnes processadas

Não ficariam de fora do elenco elaborado pelo gastroenterologista as carnes processadas. Segundo Sethi, o alimento possui aditivos perigosos para a saúde. Consumi-lo não só afeta o colágeno da pele, mas também gera inflamações do corpo.