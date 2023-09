São Paulo empata com o Flamengo e conquista a Copa do Brasil

Solta o grito torcedor são-paulino! Neste domingo (24/9), São Paulo e Flamengo entraram em campo no Morumbi para decidirem a Copa do Brasil. E o Tricolor conquistou o título nacional pela primeira vez na história, após empate em 1 x 1. Bruno Henrique abriu o placar, e Rodrigo Nestor fez o gol que garantiu a taça para o São Paulo.

No jogo da ida, o Tricolor garantiu a vantagem por 1 x 0 com gol de Calleri.

Resumo da partida

Diante de um público de 63 mil pessoas, a partida começou movimentada, com as duas equipes buscando o ataque. Pedro saiu na cara do gol já aos 30 segundos de jogo. Gerson também levou perigo com 18 minutos, finalizando de dentro da pequena área. Do lado Tricolor, o time teve sua principal chance com Lucas, que arriscou uma bicicleta, mas não conseguiu balançar as redes.

O primeiro tempo estava para terminar, até que Pulgar finalizou na trave, e a bola sobrou para Bruno Henrique, que empurrou para o fundo do gol fazendo 1 x 0. O gol deixava o placar agregado empatado. Só que ainda tinha emoção na primeira etapa. Nos acréscimos, Wellington Rato cobrou falta, a defesa do Flamengo afastou, mas Rodrigo Nestor acertou ótimo chute do lado de fora da área e deixou tudo igual, 1 x 1.

O Flamengo iniciou o segundo tempo pressionando o São Paulo. O Tricolor conseguiu segurar as principais tentativas adversárias e priorizou a defesa. Após os 20 minutos, a equipe de Dorival Júnior passou a investir nas bolas longas e nos contra-ataques. Apesar das tentativas, a equipe carioca não conseguia furar o bloqueio.

O São Paulo conseguiu segurar o resultado, apesar da pressão flamenguista, e garantiu o título da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história.

Um sonho

Após o apito final, o atacante Lucas comentou sobre a importância do título neste seu retorno ao clube que o revelou.

“Estou vivendo um sonho. Tudo o que envolveu minha volta. São Paulo é sentimento, está na minha pele. Subi para o profissional com 17, estou com 31 agora. Estou feliz demais. Nem mesmo na Europa eu passei por algo igual ao que eu vivi aqui hoje”, declarou o camisa 7.