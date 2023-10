Bocalom manda recado para vereadores sobre empréstimo de R$ 340 milhões: “Precisamos da aprovação”

Está marcada para esta sexta-feira (20), uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Rio Branco, para que os vereadores votem um projeto de autoria do prefeito Tião Bocalom, que pede um empréstimo de R$ 340 milhões.

O empréstimo havia sido colocado em pauta nesta quinta-feira (19), mas a votação foi adiada devido à falta de análise jurídica.

Em uma mensagem enviada aos vereadores, Bocalom defende a aprovação do projeto e diz que o empréstimo será ‘um ato de amor ao povo de Rio Branco’.

Ainda na mensagem, o prefeito lembra que a gestão conseguiu economizar R$ 450 milhões ao longo dos 4 anos de mandatos, e declarou que essa economia nunca foi feita “nem por 10% por nenhum gestor que já passou pela Prefeitura”.

“Penso que temos todo o direito de buscar os empréstimos, para somar aos R$ 450 milhões que economizamos para investimentos. Estes recursos juntos, vão gerar milhares de empregos e fomentar a economia local”, completou o prefeito.

Bocalom aproveitou ainda para lista como esses recursos serão aplicados na prática, caso o empréstimo seja autorizado.

Segundo ele, R$ 120 milhões serão para investimentos no tratamento de água e esgoto. “A população clama há mais de 30 anos e que precisamos mais de 500 milhões para resolvermos o problema”.

Mais de R$ 150 milhões serão para gastos com asfalto. De acordo com Bocalom, é necessário mais de R$ 1 bilhão para resolver a questão da revitalização das ruas da capital.

Com o empréstimo, o prefeito pretende ainda aplicar R$ 30 milhões na Segurança Pública, com a implantação de mais de 4000 câmeras em escolas, unidades de Saúde, praças e ruas de Rio Branco.

Outro foco do empréstimo será a destinação de mais R$ 40 milhões no Programa 1001 dignidades, que pretende construir milhares de moradias populares em 2024. O programa já tem destinados outros R$ 40 milhões.

O empréstimo

Os R$ 340 milhões serão obtidos através de duas fontes distintas: R$ 40 milhões virão da Caixa Econômica Federal, enquanto os restantes R$ 300 milhões serão provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Banco do Brasil.

Dos R$ 40 milhões fornecidos pela Caixa Econômica Federal, uma parte substancial será destinada a melhorias nos bairros da cidade, abrangendo pelo menos quatro localidades diferentes. Nesses locais, a Prefeitura planeja construir moradias no âmbito do programa “1001 Dignidades”. Além disso, os fundos também serão direcionados para projetos de infraestrutura, como a construção de ruas, pavimentação e melhorias no saneamento básico.