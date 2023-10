A 2ª Feijoada do Barracão aconteceu no último sábado (28), a partir das 12h, no Gran Reserva e contou com cinco atrações musicais, inclusive Junior Magalhães, direto de Porto Velho, capital de Rondônia.

O ContilNet esteve no evento e registrou quem marcou presença na festa.

Confira as fotos de Thalles André para o ContilNet: