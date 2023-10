Tragédia: mãe postou foto com bebê momentos antes de avião cair em área de mata em Rio Branco

Uma imagem publicada nas redes sociais por Ana Paula Melo, passageira morta no desastre aéreo, que vítimou 12 pessoas na manhã deste domingo (29) nos arredores do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre, vem ganhando as redes sociais.

Na imagem, ela aparece segurando seu bebê de apenas um ano e sete meses no colo, durante o voo que faria a linha entre o Acre e o Amazonas. Contudo, a tragédia se abateu sobre a aeronave, que caiu cerca de 500 metros após a cabeceira da pista do aeroporto, em uma região de mata fechada próxima a uma fazenda, às margens da BR-364. Veja a lista das vítimas, clicando aqui.

De acordo com informações levantadas pelo ContilNet junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) a aeronave estava em situação regular. As informações constam no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Tanto a jovem mãe quanto o bebê não sobreviveram ao acidente, assim como os demais passageiros e tripulantes a bordo. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a retirada de corpos do local.