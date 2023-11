Aguardando abertura dos portões, participantes do Enem já se concentram em escolas na capital

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem seu primeiro dia de provas neste domingo (5). No Acre, os portões se abrem às 10h, no entanto, faltando cerca de 30 minutos para abertura, os candidatos já se concentram em frente às escolas da capital.

No colégio Armando Nogueira, os candidatos já se encontram na parte externa da escola, aguardando o horário de abertura. Alguns chegam de ônibus, outros em transportes próprios ou em carros de aplicativo.

Faculdades particulares também já se concentram no local, em busca de captar nomes de possíveis estudantes que possam fazer uma graduação nas instituições de nível superior do estado.

Empreendedores aproveitaram a oportunidade para fazer uma renda extra, com vendas de água e lanches.