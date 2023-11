Após Mr. Olympia, Ramon Dino já tem nova competição para disputar; veja detalhes

O atleta de fisiculturismo do Acre, Ramon Dino, já se prepara para disputar mais uma competição internacional. No último mês, ele havia ficado em segundo lugar no Mr. Olympia, campeonato mais importante da categoria.

Agora, Dino deve competir no Arnold Classic Ohio, torneio que ele já foi campeão em 2023.

O Arnold Classic Ohio aconteceu entre 29 de fevereiro e 3 de março de 2024 na cidade de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos. Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento, que ocorre uma vez anualmente.

VEJA MAIS: No The Noite, Dino fala sobre carreira e diz que corpo já mudou após o Mr. Olympia

Títulos já vencidos por Dino

Do Acre, Ramon já se destacou entre os mais importantes atletas do fisiculturismo do mundo. Ele já venceu os principais campeonatos internacionais da categoria. Veja quais: