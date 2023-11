Cinco presos seguem foragidos, e Segurança não oferece orientações à população

Nesta quinta-feira (2), oito presos conseguiram quebrar a parede da cela 13, pavilhão P, formando um buraco, por onde alcançaram a área externa do pavilhão e pularam o muro da unidade prisional. Ainda na fuga, o Iapen conseguiu recapturar dois detentos.

Na madrugada desta sexta (3), mais um foragido foi recapturado. Até o momento, cinco seguem foragidos.

RELEMBRE: Oito detentos pulam o muro e fogem do Francisco de Oliveira Conde; Bope é acionado

Além do Bope, foram acionados ROTAM, COE, GIRO, CPCAES e a tropa de choque para auxiliar nas buscas.

Segundo informações, os oitos foragidos são lideranças de uma facção criminosa que atua no Acre. Mesmo com a periculosidade dos criminosos que seguem foragidos, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não repassou informações mais detalhadas sobre os procedimentos e orientações sobre o caso.

Ainda não foi informado os possíveis locais em que os foragidos possam ter ido e nem quais cuidados a população precisa ter em relação à isso.

CONFIRA MAIS: Fugitivos da FOC são lideranças do Comando Vermelho; veja os nomes e os rostos

Ao ContilNet, a pasta informou que as informações sobre a fuga são de responsabilidade do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). Todos os procedimentos, inclusive de fuga, está sendo tratado pelo órgão.

Já o Iapen, informou que as únicas informações que podem ser dadas até o momento é que as buscas pelos foragidos estão em andamento.

A direção do órgão também não informou as causas da fuga.