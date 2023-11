Com presenças de Mailza e Socorro, PP indica Joelson Pontes como pré-candidato à Prefeitura de Brasileia

Com o auditório lotado de correligionários e simpatizantes, o Partido Progressistas (PP) realizou nesta quinta-feira (24) em Brasiléia uma concorrida reunião partidária para a indicação de Joelso Pontes como pré-candidato a prefeito .O evento foi prestigiado pela vice-governadora Mailza Assis , deputada federal Socorro Neri, deputada estadual Maria Antonia e Livio Veras (dirigente estadual do Progressistas) .

O evento serviu, de acordo com a deputada Socorro Neri, para mostrar ao município, “que o partido tem projeto para Brasiléia consolidado na pré-candidatura de Joelso Pontes a prefeito ”. A reunião foi palco ainda de 47 filiações ao partido e apresentação da chapa de 18 pré-candidatos a vereador.

O governador Gladson Cameli, como presidente regional do PP, delegou a organização do Progressistas- com vistas às eleições 2024-para a vice-governadora Mailza Assis, deputada federal Socorro Neri e o vice-presidente, Lívio Veras

Construção de alianças

Socorro Neri fez questão de destacar que um partido com o governador,vice-governadora,3 deputados federais ,3 deputados estaduais ,12 prefeitos e 38 vereadores, “tem todo o direito de se organizar olhando para as eleições de 2024 chamando os aliados para o diálogo. Nós estamos fazendo o que cabe ao Progressistas fazer”, pontuou.

Neri salientou ainda que o PP possui um legado de serviços prestados ao Acre, com uma legião de lideranças que não pode se furtar a construir alianças. ”E isto só se faz com a união de vários partidos”, disse a deputada, numa clara referência à lideranças presentes de outras agremiações como MDB,PSD,PSB,PT e PSDB.

Por fim, Neri saudou os novos filiados, destacando a filiação da professora Maria Cecília, coordenadora do Núcleo Estadual de Educação de Brasiléia e exortou a construção de alianças, ”como forma de marchar fortalecidos rumo às eleições municipais de 2024”.