Concurso TSE Unificado: saiba quais TREs já confirmaram participação!

O concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral) é aguardado com expectativa pelos concurseiros e contará com a participação de grande parte dos Tribunais Reginais Eleitorais do país!

Vale destacar que o edital de abertura está previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2024 e, de acordo com o diretor-geral do TSE, o certame poderá ofertar 495 vagas imediatas, além das oportunidades em cadastro reserva.

Com a comissão formada, o próximo passo, agora, é a contratação da banca organizadora.

Confira, a seguir, a lista dos órgãos que confirmaram adesão ao concurso TSE Unificado, além do próprio TSE:

TRE BA: 7 vagas + cadastro reserva;

TRE GO: 1 vaga + 136 cadastro reserva;

TRE MA: 7 vagas + cadastro reserva;

TRE RS: 24 vagas + cadastro reserva;

TRE RR:5 vagas + cadastro reserva;

TRE SC: cadastro reserva;

TRE SP: 102 vagas + cadastro reserva;

TRE SE: 1 vaga + cadastro reserva;

TRE TO (pretende aderir/edital vigente): cadastro reserva;

TRE MT: vagas não informadas;

TRE PR: vagas não informadas;

TRE DF: vagas não informadas;

TRE CE: cadastro reserva;

TRE PI: 13 cargos vagos;

TRE AP: cadastro reserva;

TRE RN: cadastro reserva;

TRE AM: 33 vagas + 300 cadastro reserva; e

TRE RO: cadastro reserva.

Nesse sentido, é importante mencionar, também, os TREs que ainda possuem o último edital vigente. Isso porque um órgão só pode promover um novo concurso público quando não há possibilidade de convocar mais aprovados do último certame (geralmente devido ao prazo de validade vencido).

Veja os TREs que ainda possuem concursos válidos:

TRE Rio de Janeiro: edital válido até 17 de novembro de 2023;

TRE Paraná: edital válido até 12 de fevereiro de 2024;

TRE Pará: edital válido até 19 de agosto de 2024;

TRE Tocantins: edital válido até 20 de agosto de 2024.

Salários do concurso TSE Unificado

Veja quais serão os salários iniciais dos aprovados no concurso TSE Unificado, a serem pagos de forma escalonada até 2025:

Analista Judiciário/Oficial de Justiça

Fevereiro de 2024: R$ 16.035,69

Fevereiro de 2025: R$ 17.018,67

Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial

Fevereiro de 2024: R$ 9.773,58

Fevereiro de 2025: R$ 10.372,70

Analista Judiciário

Fevereiro de 2024: R$ 13.994,78

Fevereiro de 2025: R$ 14.852,66

Técnico Judiciário

Fevereiro de 2024: R$ 8.529,67

Fevereiro de 2025: R$ 9.052,54

Benefícios

Os servidores da Justiça Federal ainda fazem jus a diversos benefícios acrescidos aos salários, tais como:

Auxílio Alimentação: R$ 1.203,76;

Auxílio pré-escolar: R$ 951,84 (filhos até 6 anos);

Assistência médica de R$ 579,39.

Resumo do concurso TSE Unificado