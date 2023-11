Deputado quer que servidores da Saúde tenham direito a meia-entrada em eventos no Acre

O deputado estadual Adailton Cruz (PSB) protocolou um projeto de lei na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (22), que estabelece o direito a meia-entrada para funcionários da área da Saúde no Acre.

O texto da matéria assegura aos servidores o desconto em ingressos culturais, cinematográficos e desportivos no estado.

O projeto precisa ser aprovado nas comissões, após isso, seguir para votação no plenário da Aleac. Se for aprovado, a proposta segue para sanção do governador Gladson Cameli.

Quem tem direito a meia-entrada?

A lei da meia-entrada, de 2015, permite o acesso de estudantes jovens de baixa renda e pessoas portadoras de deficiência a eventos artísticos e culturais pagando metade do valor do ingresso. A nova regra assegura 40% do total de ingressos dos eventos para concessão da meia-entrada.

Os estudantes terão direito ao benefício mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil, que seguirá um modelo nacional e poderá ser emitida por entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE), Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), além de diretórios centrais de estudantes e centros acadêmicos.

No Acre, há ainda uma lei estadual que prevê a meia-entrada também para professores da Rede Pública de Ensino. O projeto foi sancionado pelo governador Gladson Cameli em 2022.

