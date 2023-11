FADE fecha parceria com Liga Acreana de Taekwondo e programa eventos

O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, confirmou uma parceria com a Liga Acreana de Taekwondo e a meta é a realização de competições a partir de 2024.

“O taekwondo é um esporte importante e vamos começar a realizar as competições em janeiro ou no máximo em fevereiro de 2024. O professor Levy, presidente da Liga, vai ser um parceiro importante na construção deste trabalho para fortalecer o desporto escolar”, avaliou o presidente.

Federações não fecharam

Sem citar as federações, João Renato Jácome afirmou ter procurado as entidades para promover os eventos escolares em 2023, mas não conseguiu o apoio necessário e por isso ocorreu o atraso nas competições, as “portas estavam fechadas”.

“Temos autonomia para realizar os eventos escolares em todo o Estado. Queremos parceiros visando o crescimento do esporte, mas não iremos ficar refém de nenhuma federação que não queira ou não possa ajudar. Queremos e vamos trabalhar pelo esporte”, disse João Renato Jácome.

Seletivas do Sub-18

De acordo com João Renato Jácome, as competições em 2024 serão seletivas para a fase nacional dos Jogos Escolares Sub-18.