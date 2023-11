Marcus Alexandre processa vereador após ser chamado de ‘campeão das páginas policiais’: “Vou até o fim”

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, agora no MDB, resolveu ajuizar uma ação contra o líder do prefeito Tião Bocalom Bocalom na Câmara, o vereador João Marcos Luz (PL). A primeira audiência de conciliação entre os dois aconteceu nesta segunda-feira (13).

Marcus exige uma reparação pública por uma série de ataques feitos por João Marcos. Um dos episódios que causou o processo foi uma fala do vereador, em abril deste ano, criticando o fato do MDB, seu antigo partido, de buscar a filiação de Marcus, que havia deixado o PT após anos no partido. Na época, João teria dito que o ex-prefeito era ‘campeão das páginas policiais’.

“Eu vejo o Marcus Alexandre, que é campeão de processos judiciais, campeão das páginas policiais, saiu do PT escondido, mentindo dizendo que ia para o TRE, e agora anda pelo PSD e pelo MDB. Eu já disse ontem, numa reunião no meu partido, que eu tenho todo o direito de questionar qualquer aproximação, filiação”, disse João Marcos.

De acordo com Marcus, essa é apenas uma de diversas falas ditas pelo vereador. “A audiência é motivada pelos ataques pessoais que o vereador tem feito a mim, sem que tenha qualquer prova para tais afirmações. Utilizando-se de grosserias para atacar a minha honra com acusações infundadas. A única alternativa que me restou foi acionar a justiça para que seja feita reparação da honra “, disse Marcus Alexandre ao ContilNet.

Marcus disse ainda que o valor conseguida na ação será doado para o Educandário Santa Margarida e que irá até o fim.

Nas redes sociais, João Marcos disse que os fatos ditos por ele já haviam sido ‘divulgados pela imprensa’, e que ainda nesta segunda-feira, após a audiência, fará uma live para explicar os fatos e dar a sua versão.