Prefeito de Xapuri diz que Acre tem dívida com Chico Mendes que ‘precisa ser paga’

Em seu discurso durante a reinauguração da Casa de Chico Mendes, nesta sexta-feira (10), o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, falou sobre a importância da casa para o estado e deu detalhes sobre o funcionamento do local.

O prefeito, que foi um dos responsáveis por articular a reabertura do espaço, opinou sobre a importância da figura do líder seringueiro Chico Mendes para o Acre.

“O Acre deve muito aos seringueiros e a Chico mendes e a gente tem que pagar essa dívida. A nossa ideia é que a juventude, as escolas, quando vierem visitar o espaço, aprendam um pouco sobre esses ideais que o Chico tanto falava e hoje estão se concretizando”, disse.

VEJA MAIS: Casa de Chico Mendes é reaberta em Xapuri; investimento chega a quase R$ 100 mil

A administração do espaço ficará por conta da prefeitura de Xapuri. Bira Vasconcelos revelou que a casa terá guias de turismo para acompanhar os visitantes.

CONFIRA TAMBÉM: Filha de Chico Mendes culpa gestão de Bolsonaro por atraso na reabertura da casa do pai

“Nossa ideia é que os próprios filhos dos seringueiros, que conhecem a história, sejam os guias. Eles vão acompanhar os visitantes. É uma forma de valorizar a nossa identidade”, ressaltou.

Investimento alto

A revitalização do espaço foi realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A solenidade de reabertura da casa reuniu moradores da cidade, a família de Chico Mendes, autoridades municipais, estaduais e federais. De acordo com o Iphan, o investimento no local chegou a R$ 92 mil. A Casa estava fechada desde 2018.

O local foi tombado como patrimônio histórico do estado do Acre em 2008, sua estrutura conta com arquitetura vernácula da Amazônia e tem quatro cômodos, formados por sala, dois quartos e cozinha, interligados por um corredor lateral.