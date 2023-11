Valdemar Neto segue no comando do Rio Branco por mais dois anos

Valdemar Neto seguirá como presidente do Rio Branco no biênio 2024/2025. O atual presidente cumpriu dois mandatos e pelo estatuto do clube não poderia seguir no comando, mas como nenhuma chapa foi inscrita para eleição o conselho deliberativo oficializou a permanência do gestor na noite desta segunda, 20, no José de Melo.

“Temos uma missão importante de seguir saneando o Rio Branco. Esse é um dos desafios e estou bem motivado para seguir o trabalho”, declarou o presidente.

Bicampeonato e acesso

Segundo Valdemar Neto, as metas para o futebol em 2024 são a conquista do bicampeonato Estadual e o acesso para a Série C em 2025. “São objetivos ousados. O sucesso na Série D vai depender muito do desempenho nas Copas Verde e do Brasil. Por isso todos os torneios em 2024 são importantes”, avaliou Valdemar Neto.

Trazer novos sócios

Valdemar Neto espera abrir o Rio Branco para novos sócios e desta maneira fortalecer os quadros do clube. “Temos essa necessidade. O Rio Branco precisa de gente nova para trabalhar. Minha missão tem prazo e esse trabalho precisa ter sequência”, afirmou o dirigente.