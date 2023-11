Vaza gameplay de Hogwarts Legacy no Nintendo Switch: veja

Um vídeo do jogo Hogwarts Legacy no Nintendo Switch finalmente foi revelado, graças a um entusiasta que iniciou sua jornada mágica antes do lançamento oficial.

Hogwarts Legacy está programado para chegar ao Nintendo Switch em apenas alguns dias, mais precisamente em 14 de novembro. No entanto, tanto a editora Warner Bros. Games quanto a desenvolvedora Avalanche Software adotaram uma abordagem incomum ao não compartilhar nenhum vislumbre da jogabilidade até o momento, apesar de já estar disponível em outras plataformas.

Tudo mudou quando um usuário do Reddit conhecido como Talhelfg surpreendeu a comunidade em 7 de novembro, ao revelar que havia obtido uma cópia física do jogo antes do lançamento. O entusiasta, ansioso para compartilhar sua experiência com outros fãs, postou um vídeo com 38 segundos de jogabilidade no Twitter/X antes de retirar rapidamente a publicação. No entanto, como é típico na era digital, o vídeo já havia se espalhado rapidamente pela internet.

Um usuário identificado como Jose Morales Ros no Twitter/X republicou o vídeo vazado (que você pode conferir acima), tornando-o amplamente acessível para os curiosos fãs. As imagens, agora disponíveis para visualização, oferecem um vislumbre aguardado da experiência de jogo no Nintendo Switch.

Apesar do entusiasmo gerado pelas imagens vazadas, tanto a Warner Bros. Games quanto a Avalanche Software ainda não comentaram oficialmente o incidente. Os fãs ansiosos agora aguardam ansiosamente o lançamento oficial do jogo, que está a poucos dias de distância.

As imagens divulgadas pelos fãs fornecem um vislumbre empolgante do que os jogadores do Nintendo Switch podem esperar ao ingressar na mágica Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts no mundo de Hogwarts Legacy. Com a data de lançamento se aproximando rapidamente, a expectativa dos fãs só cresce, tornando este um dos lançamentos mais aguardados do ano para os amantes do universo de Harry Potter.