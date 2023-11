VÍDEO: após revitalização de quase R$ 100 mil, ContilNet faz uma tour pela Casa de Chico Mendes e mostra resultado

Um dos pontos turísticos e históricos mais importantes do Acre foi reinaugurado na última sexta-feira (10), a Casa de Chico Mendes, localizada na Rua Batista de Morais, em Xapuri. O local estava fechado para reforma desde 2018.

A revitalização do espaço foi realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A solenidade de reabertura da casa reuniu moradores da cidade, a família de Chico Mendes, autoridades municipais, estaduais e federais.

O local foi tombado como patrimônio histórico do estado do Acre em 2008, sua estrutura conta com arquitetura vernácula da Amazônia e tem quatro cômodos, formados por sala, dois quartos e cozinha, interligados por um corredor lateral.

O ContilNet pegou a estrada para te mostrar como ficou a Casa de Chico Mendes após uma revitalização de quase R$ 100 mil.

Veja o vídeo: