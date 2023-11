Vídeo: missa é interrompida após mulher flagrar marido com amante

A missa de domingo na Capela São Geraldo, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, terminou de maneira pouco “cristã”. Uma mulher invadiu o culto, no domingo (12/11), e agrediu um homem, por supostamente a estar traindo com outra. A confusão foi filmada e publicada nas redes sociais. Veja o vídeo:

As imagens começam com um homem e uma mulher sentados em um dos bancos da igreja, em meio a vários fiéis. Ele está com um dos braços ao redor dela. De repente, outra mulher começa a gritar e atira algo que seria um celular, contra a acompanhante do homem. Tudo isso acontece enquanto louvores continuam sendo entoados ao fundo. O homem se levante em seguida e, do lado de fora do templo, a mulher dá sacos e tapas nele.

O homem, um mecânico, de 27 anos, e a mulher que o acompanhava na igreja, uma psicóloga, de 32, após as repercussões da filmagem, registraram ocorrência nessa segunda-feira (13/11), por ameaça e agressão física. Segundo eles, a missa foi interrompida pela esposa do homem, uma mulher, de 28, da qual se encontra em processo de separação. Ela tem um filho, de 8 meses, com ele.

Conforme os depoimentos, o irmão da ex do homem, cunhado da vítima, também filmava e participava da ação. Em determinado momento, ele teria ameaçado o mecânico, afirmando que o “pegaria na porra”, caso o encontrasse novamente.

As duas vítimas também denunciam que os vídeos, depois da repercussão nas redes, estariam causando constrangimento a eles, por estarem sendo abordados por amigos e conhecido na cidade. A PM informou que os orientou sobre os próximos passos para um possível processo judicial.