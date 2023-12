Adrian e Sávio vencem jogos e avançam no Campeonato Brasileiro Sub-17 Vôlei de Praia

Adrian e Sávio garantiram uma vaga na fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17 Masculino de Vôlei de Praia. O início da competição ocorreu nesta sexta, 8, em Saquarema, no Rio Branco, e a dupla acreana venceuHenrique/Gabriel, da Paraíba, por 2 sets a 0, com parciais de 21×11 e 21×12 e derrotou a Felipe Lenzi/Mário César, do Rio de Janeiro, por 2 sets a 0, com parciais de 21×18 e 21×15.

Próxima fase

Adrian e Sávio disputam neste sábado, 9, o duelo da fase de oitavas de final. Os acreanos esperam a dupla vencedora do confronto entre Santa Catarina e Roraima.