ContilNet concorre com 13 reportagens o Prêmio de Comunicação do Governo do Acre

Acontece na noite desta quarta-feira (20) a primeira edição do Prêmio de Comunicação Giovanni Acioly. O evento, organizado pela Comunicação do Governo do Acre, irá premiar produções jornalísticas de todo o estado.

De acordo com a organização, o prêmio recebeu 94 trabalhos inscritos por profissionais de rádio, televisão e plataformas digitais, além de estudantes dos cursos de comunicação do Acre.

O site ContilNet Notícias está participando da premiação concorrendo com 13 reportagens no prêmio de comunicação. O editor-chefe do ContilNet, Everton Damasceno, falou sobre a participação do site no evento:

“O ContilNet não poderia ficar de fora de um momento tão especial como esse porque muito colaborou e colobora com a comunicação do Acre, levando para os leitores, em tempo real, tudo o que acontece no Estado e fora dele. Parabenizo o Governo do Acre, em nome da secretária Nayara Lessa, pelo projeto”, destacou.

Serão premiados conteúdos que tratam das ações do governo, que sejam de interesse e relevância social, nas áreas de saúde, educação, cultura, cidadania, segurança pública, gestão pública, agricultura, esporte e comunicação, entre outros.

A premiação é dividida em cinco modalidades: texto, áudio, vídeo, foto e prêmio revelação, concedido à melhor reportagem (produzida em texto, áudio ou vídeo) por acadêmico da área jornalística ou áreas afins, publicada em jornal impresso ou portais digitais sediados no Acre.

Os valores são de R$ 15 mil para o primeiro lugar e R$ 5 mil para o segundo. Na categoria Revelação, destinada a universitários, os prêmios são R$ 5 mil para o primeiro lugar e R$ 2 mil para o segundo, totalizando R$ 87 mil em premiações nas diversas categorias. A premiação será realizada no espaço Gran Reserva, em Rio Branco, a partir das 19h30.