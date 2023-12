Pesquisa Data Control coloca Rodrigo Damasceno em 1ª lugar em todos os cenários em Tarauacá

O médico Rodrigo Damasceno, ex-prefeito de Tarauacá, lidera os números da mais recente pesquisa de opinião pública sobre às eleições municiais de 2024, para voltar ao cargo. A liderança do ex-prefeito é registrada tanto na pesquisa espontânea (quando os nomes dos pré-candidatos não são revelados pelo entrevistador) como também na estimulada, quando os nomes são citados.

Filiado ao PP (Partido Progressistas), Damasceno tem o apoio do governador Gladson Cameli e da mais nova maior liderança política estadual, a ex-prefeita de Rio Branco e deputada federal mais votada em 2022 Socorro Neri, que é natural do município de Tarauacá.

A mesma pesquisa, divulgada pelo Instituto Data Control, no último levantamento do ano, também avaliou o desempenho do governador à frente do Estado no âmbito do município. Cameli obteve, nos quesitos “Ótima” (19,8%) e “Boa” (46,8%), mais de 60% de aceitação.

Nos quesitos “Regular” (13,5%), “Ruim” (5,6%), “Péssima” (6,7%), o governar somou 25,8%. Outros 7,5% responderam não saber ou não quiseram responder.

A pesquisa também avaliou o desempenho da pefeita Neia Sérgio, que deve ser candidata à reeleição e aparece como a segunda colocada na pesquisa espontânea, com 12,7% , Na estimulada, o segundo nome mais lembrado, com metade dos números atribuídos a Rodrigo Damasceno, é o ex-prefeito Vando Torquato, que teve suus direitos políticos restabelecidos pela Justiça.

De acordo com os números, Rodrigo Damasceno lidera a pesquisa, na espontânea, com 16,7% e, na estimulada, com 53,2%. A pesquisa também quis saber o índice de rejeição de todos os cinco pré-candidatos à Prefeitura de Tarauacá.

O campeão de rejeição, com 27,4%, é Zé Filho, seguido da prefeita Neia Sérgio, com 26,6%. Rodrigo Damasceno é rejeitado por apenas 7,5% do eleitorado.

A pesquisa foi feita com 252 entrevistas, no período de 29 a 30 de dezembro de 2023. A pesquisa tem 3% de margem de erro, para cima ou para baixo.