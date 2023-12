R$ 118 milhões: Dono do Chelsea decide assinar acordo com o Flamengo

Planejamento do Fla

Após fechar a contratação de Nicolás De La Cruz na Argentina, Marcos Braz volta ao Brasil para se reunir com os representantes do Everton Ribeiro e bater o martelo quanto ao futuro do camisa 7.

O Flamengo tem interesse em renovar com o ídolo por mais uma temporada, ou seja, até dezembro de 2024. Inicialmente, Everton gostaria de um vínculo mais longo (2 anos) e vem recebendo contatos de outros times.

Tite deseja contar com o craque e espera a definição ainda neste ano. Em outra ponta, o CRF já está ciente de duas propostas que vão chegar para vender Victor Hugo, meio-campista de 19 anos.

De acordo com o portal Fla Web, uma dessas propostas é do Chelsea, da Inglaterra. Os Blues estão interessados no meia e querem contratá-lo antes dos rivais da Europa.

Oferta de alto nível

Victor Hugo já foi sondado por equipes como Newcastle, Crystal Palacy e outros. É um atleta que o Flamengo entende ser muito valorizado e realmente não tem como segurar por muito tempo.

Os valores da oferta dos ingleses chegam próximos de 22 milhões de euros (praticamente R$ 118 milhões). A joia foi muito utilizada por Sampaoli em 2023 e virou mais reserva com Tite.

O CRF já recusou algumas investidas dos europeus neste ano por entender que o meio-campista iria se valorizar cada vez mais. O Chelsea, com o novo dono Todd Boehly, está tendo a filosofia de investir em jovens talentos e aprovam a contratação de Victor Hugo.