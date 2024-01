Acre teve o 2º aumento mais expressivo do país nos casos de dengue, diz Ministério da Saúde

Dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, revelam que o estado do Acre teve o segundo maior crescimento no número de casos de dengue do país no ano de 2023, quando comparado ao ano anterior, 2022.

O crescimento foi de 134% no Acre, deixando o estado atrás somente do Amapá, que registrou crescimento de 310,5% no último ano, quando comparado com 2022.

Na contramão estão as regiões Nordeste e Centro-Oeste, onde os números de casos de dengue tiveram uma considerável redução. No Nordeste foram confirmados 106.658 casos de dengue, um total 56,2% menor que no ano anterior.

Já no Centro Oeste do país, os casos caíram de 340.411 para 178.950, uma redução de 47,4%. Enquanto o número de mortes apresentou redução de 56,2%.

Ações da prefeitura de Rio Branco

Temendo uma epidemida de Dengue na capital acreana, a prefeitura de Rio Branco deu início, na última quarta-feira (3) ao Mutirão de Controle às Arboviroses.

A ação teve início na região da Baixada da Sobral, e em seguida deve se estender as demais regionais de Rio Branco. Para reforço dos trabalhos, o prefeito Tião Bocalom anunciou a contratação emergencial de 100 agentes de endemias e a disponibilização de duas unidades de saúde referência no atendimento de casos de dengue.

Uma delas é a Unidade de Referência de Atenção Primária (Urap) Roney Meireles, localizada no Bairro Adalberto Sena. Já a outra é a Urap Claudia Vitorino, localizada no Taquari.