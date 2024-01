Aos 81 anos, Milton Nascimento aparece em vídeo raro com o filho

Milton Nascimento, de 81 anos, emocionou os fãs ao aparecer em um vídeo tomando banho de mar ao lado de seu filho, Augusto Nascimento, para celebrar a chegada de 2024.

A gravação foi publicada nas redes sociais do gênio da música popular brasileira. Milton aparece ao som do clássico Tudo o que Você Podia Ser, sorridente.

Esta é uma rara aparição do artista, que encerrou sua carreira no ano passado com a turnê A Última Sessão de Música.