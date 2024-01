Concurso do MPAC: resultado da prova objetiva é divulgado; veja lista completa

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) tornou público, nesta sexta-feira (5), o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para preenchimento de 45 vagas para servidores efetivos da instituição.

Para acessar os resultados, os candidatos devem acessar a página do instituto Verbena, através do link https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-mpac/.

Os resultados finais dos gabaritos da prova objetiva foram divulgados na última quarta-feira (3). Já o resultado da preliminar da prova discursiva deve sair no dia 23 de janeiro, com publicação do resultado final prevista para o dia 1º de fevereiro.

O concurso teve um total de 10.109 inscritos, com 35 vagas para analista ministerial e 10 para técnico ministerial. As áreas contempladas incluem Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

VEJA RESULTADOS: