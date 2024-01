Confira a previsão do tempo completa para todo o Acre durante o fim de semana

O final de semana do Acre será marcado por chuvas pontuais que podem acontecer a qualquer momento, é o que diz a previsão publicada pelo meteorologista Davi Friale, em seu site O tempo Aqui.

De acordo com a previsão, a alta umidade do ar e o calor típico do verão vão continuar neste fim de semana no Acre e nas áreas próximas, deixando o dia quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas a qualquer hora, principalmente durante a tarde e no começo da noite.

“Em algumas áreas de qualquer município, as chuvas poderão ser fortes, com raios e ventanias moderadas”, diz trecho da publicação.

Ainda segundo Friale, o nível dos rios acreanos volta a subir, no entanto, sem apresentar preocupação para a população.

“O nível dos principais rios, inclusive do rio Acre, voltará a subir nos próximos dias, porém, sem atingir a cota de alerta, pelo menos nos próximos sete dias”, ressalta.

Nesse sábado (20), as temperaturas mínimas variam entre 22 e 25ºC, e as máximas oscilam entre 31 e 34ºC, em todo o estado.