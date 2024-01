Do Acre, influenciador que pagou faculdade com a internet busca vaga em reality de Carlinhos Maia

Com 117 mil seguidores, o influenciador Yorranis Souza, de 24 anos, é um dos populares influenciadores do Acre. Seu perfil no Instagram reúne muito humor e entretenimento para seus seguidores. Nascido em Rio Branco, o influenciador revelou em suas redes sociais um sonho de participar do famoso reality show de Carlinhos Maia, seu grande ídolo e inspiração.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, entrevistou o influenciador acreano que contou um pouquinho sobre a sua história de vida e como surgiu o interesse em trabalhar na internet.

“Desde muito pequeno, sempre gostei de câmeras, tinha uma paixão por produzir, por editar, e sempre criar algum conteúdo; e foi daí que nasceu o influencer Yorranis. Sempre fui de família simples, passei por muitas dificuldades, mas superei tudo isso. A internet foi uma porta grandiosa que Deus abriu; com ela, paguei a tão sonhada faculdade de enfermagem, e sou sustentado até hoje pela internet”, contou em entrevista ao ContilNet.

Fã de Carlinhos Maia, o acreano sonha em participar do reality show “Casa da Barra” e revela como se comportaria na famosa casa.

“A ideia de ir para a Casa da Barra é poder mostrar para o Brasil quem sou eu de verdade e poder ser inspiração para outros de que sonhar vale a pena, pois sonhos depositados com fé se realizam. Carlinhos Maia me inspira, por ter uma história de superação, alguém que veio de muito baixo e hoje deu a volta por cima”.

“Na Casa da Barra, eu seria eu, agitado, brincalhão, criador de conteúdo e piadas, ia colocar a turma pra dançar demais. Me esforçaria o máximo para conseguir os prêmios que lá tem e poder voltar cheio de gratidão pra casa”, revelou o influenciador.

Mas nem tudo são flores na vida do influenciador acreano. Yorranis contou ao ContilNet que já foi ‘boicotado’ por outros influenciadores para perder seus contratos de publicidade.

“Já passei, e ainda passo, por vários perrengues, mas se for para dizer o pior momento vivido na internet, foi quando fui exposto com assuntos e palavras de baixo calão por ‘influenciadores’ que simplesmente se juntaram para tentar queimar minha imagem e reputação nas redes sociais. O intuito era me fazer perder contratos e ser visto como alguém ruim. Porém, de nada adiantou; só fizeram propagar meu sucesso, e depois disso tudo, meu crescimento nas redes sociais triplicou, e meus contratos também, pois quem me conhece sabe a minha índole”, disse.

