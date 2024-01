Erick Rodrigues confirma chegada em Rio Branco do elenco do Independência

O técnico Erick Rodrigues confirmou para o dia 1º de fevereiro o desembarque em Rio Branco do elenco do Independência para a disputa do Campeonato Estadual de 2024. O início da preparação do Tricolor vem sendo realizada em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro.

“Estamos trabalhando forte no Rio de Janeiro e o grupo vai chegar somente para os ajustes finais no Marinho Monte. Conseguimos montar um elenco de excelente nível e teremos um Independência ainda mais forte”, avaliou o treinador.

Assédio aos atletas

Erick Rodrigues não quis revelar a lista completa dos atletas fechados com o Independência para evitar o assédio de outros clubes.

“O Independência tem gerado muita preocupação nos outros clubes acreanos. Meus jogadores receberam propostas e por isso não quis divulgar. Vamos disputar o título em 2024”, afirmou Erick Rodrigues.

Lekinho contratado

O atacante Lekinho, ex-Maricá, Sampaio Corrêa e GBK Kokkola, da Finlândia, foi integrado ao elenco do Independência e é mais uma contratação importante para a temporada.