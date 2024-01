Mãe e filha descobrem câncer num intervalo de 20 dias e fazem rifa para continuar tratamento

Em março do ano passado, a fonoaudióloga Heliana Barbary descobriu um tumor após notar um inchaço nas mamas, que foi confirmado com exames de imagem. Dias depois da confirmação do câncer, ela recebeu o diagnóstico da filha, Emannuele, de 18 anos, com câncer linfoma de hodgkin no mediastino. As duas são de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Agora, as duas decidiram realizar uma rifa solidária para arcar com os custos de uma cirurgia e tratamentos do câncer de mama de Heliana e a continuação do tratamento do câncer da filha.

“Precisarei realizar uma cirurgia e todo esse tratamento tem gerado custo. Minha filha também está dando continuidade ao tratamento contra o câncer. Contamos com sua contribuição para continuarmos nessa luta pela vida”, escreveu a fonoaudióloga.

A rifa solidária tem um prêmio de R$ 1000 no pix e funciona da seguinte forma: basta escolher um número ou mais de 1 a 500 para participar, efetuar o pagamento no pix e enviar o comprovante para o número (68) 98110-5525. Cada número custa R$ 20.