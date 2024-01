Maior franquia da América Latina anuncia fechamento de loja em Rio Branco e população lamenta

A The Waffle King, a maior rede de franquias de Waffles da América Latina, anunciou o encerramento das atividades em Rio Branco, no Acre. Por meio de nota, a empresa comunicou que fechou as portas da franquia na última quarta-feira (10) e agradeceu aos clientes. Sem muitos detalhes, a equipe não revelou o motivo do encerramento das atividades.

Nos comentários da publicação feita no perfil da empresa no Acre, a população acreana lamentou o encerramento da franquia. “Dá uma tristeza ver os empreendimentos fechando no nosso estado e os govenantes não fazem algo para mudar o quadro da economia em apoio aos empresários”, escreveu um seguidor. “Não acredito. Onde vou comer meu Waffle de Liege com calda de chocolate e morangos. Melhor sobremesa de domingo. Diz que é mentira”, comentou outra. “Meu Deus, eu amo o waffle. Muito triste mais um empreendimento fechar as portas. Que o Senhor os abençoe”, escreveu mais uma seguidora. “O Waffle mais delicioso que já comi. Sentirei saudades”, escreveu uma cliente. A publicação ficou repleta de acreanos sem acreditar na situação. A equipe da franquia no Acre funcionava com três funcionários.

Veja a nota emitida:

Sobre a franquia:

A The Waffle King foi criada pelo empreendedor Anderson Suriz, que abriu a primeira unidade há cerca de um ano na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A loja, especialista em waffles belgas, já possui 55 unidades de franquias espalhadas em 16 estados brasileiros, mais o Distrito Federal.”