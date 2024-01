No Acre, empresária bomba com vendas de perfumes que estimulam o desejo sexual

Caprichar na escolha de um perfume pode fazer toda a diferença na hora da conquista. Segundo a empresária e sexcoach, Tâmy Lima, um aroma específico pode ser responsável por provocar maior interesse sexual em alguém. Pensando nessa proposta, a empresária acreana trouxe para sua loja no Acre, a “Sou Lovezinha”, uma linha de perfumes com feromônios.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, Tâmy Lima explicou sobre os produtos:

“Já está disponível em nossa loja os produtos com feromônios. São produtos para todo o público; esses perfumes que chegaram são sucesso de venda e servem para a mulherada atrair o homem. Mas existem os feromônios masculinos: o homem usa e deixa a mulher excitada e atraída. Lá na loja tem um desodorante íntimo afrodisíaco e é real.

O meu esposo usa e eu fico extremamente fissurada pelo cheiro; eu amo”, contou a empresária ao ContilNet.

Nas redes sociais, a empresária falou sobre a novidade na loja que já tem eficácia comprovada cientificamente: “Poder e sedução é o que você vai conquistar quando experimentar meu perfume com feromônio preferido. Sabemos que uma das armas da sedução feminina está nos perfumes que marcam e deixam uma lembrança sobre o parceiro, principalmente nos momentos vividos durante a intimidade. Agora, imagina que, além disso, você pode usar algo que contém uma substância cientificamente comprovada que deixa o homem extremamente atraído e louco de desejo por você”, contou a empresária no lançamento da linha no Acre.

De acordo com Tâmy Lima, todos os produtos têm cheiro de perfumes importados conhecidos, porém, têm feromônios na composição. A empresária também comentou que a loja “Sou Lovezinha” tem amostras na loja para clientes experimentarem. Tamy também comentou que os desodorantes íntimos têm feromônio e são usados antes de vestir a calcinha: “O desodorante íntimo tem feromônio e é usado antes de vestir a calcinha e deixa cheirosa o dia todo, mas na hora do “vamo ver”, o boy também fica doidinho, haha”, revelou ao ContilNet.

O que são os feromônios?

O termo feromônio é derivado do grego e significa “transmitir excitação”. Pela definição mais atual, são substâncias liberadas por tecidos como as glândulas da pele ou secreções que podem servir como forma de comunicação e incentivar a atração sexual entre animais da mesma espécie.

Se você se interessou pela proposta sedutora desses produtos, entre em contato com a Sou Lovezinha pelo Instagram ou pelo WhatsApp nos números: 68 99931-5772 ou 68 99952-6962.

Veja os produtos disponíveis na loja: