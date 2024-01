Whindersson Nunes é flagrado em viagem romântica com atriz na Tailândia

Whindersson e Lorena chegaram a ser flagrados juntos por um fã brasileiro antes de um passeio de barco pela região. A imagem foi postado no perfil Segue a Cami no Instagram.

Lorena Maria alimentou ainda mais os rumores postando uma imagem nos stories com dois pacotes de açúcar, uma branca e outra escura. “Em todo lugar alguma coisa me chamando de palmiteira”, brincou ela, referindo-se ao “nome” que se dá quando uma pessoa negra só se relaciona com um branco.