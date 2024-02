Após traição, ex de Marcelo Courrege pode ter feito a fila andar

Depois de confirmar ter sido traída por Marcelo Courrege com a ex-amiga e madrinha de casamento Carol Barcellos, Renata Heilborn pareceu sorridente num clique ao lado de Leo Bittencourt, ator que interpretou Daniel Cravinhos na trilogia A Menina que Matou os Pais. Além do documentário, o galã fez parte do elenco de Malhação e Segunda Chamada, ambos na TV Globo.

A foto foi publicada pelo rapaz nas redes sociais, com a legenda #TeamHeilborn, dando a entender que estava do lado da moça na treta envolvendo o ex-marido e a apresentadora do Globo Esporte.

No registro, eles estão numa piscina, aparentemente aproveitando a onda de calor que assola o Brasil. Renata segura um drink e um pirulito, enquanto o artista faz um pose para a câmera.

A coluna Fábia Oliveira, que gosta da fofoca completa, descobriu que Heilborn e Bittencourt passaram o Carnaval juntinhos em Recife, Pernambuco. Eles não costumam interagir muito na web, embora apareçam em algumas publicações. Num vídeo, a ex-Globo fez um compilado dos dias de folia, com a música de Mumuzinho, “Eu mereço ser feliz”. Já Leo, compartilhou umas fotos e escreveu: “Sim pra tudo”. Agora você, meu caro leitor, me diga: a fila andou ou não andou?

Logo, internautas começaram a fazer torcida pelo suposto romance. “Shippo. Formariam um belo casal”, escreveu uma pessoa. “Aí o livramento. Sempre aparece coisa melhor”, pontuou outra.