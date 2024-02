Balsa interditada no Rio Acre causa problemas em Xapuri e moradores reclamam

A balsa que efetua a travessia no Rio Acre para o bairro Sibéria em Xapuri está interditada pela Marinha desde o último domingo (04). Através de imagens compartilhadas em grupos de produtores rurais é possível ver o transporte afundando.

Conforme apurado pelo portal Ac24horas, A situação gera transtornos para todos os usuários dos veículos para atravessar o rio Acre, pois, com uma balsa com rebocador ancorada no espaço e a outra, agora, bloqueada, o trabalho de revezamento está para apenas uma pequena balsa.

O pequeno transporte consegue transportar duas caminhonetes, no máximo, além de fazer o trabalho em um ponto diferente do habitual – no bairro Tabocal. Por conta disso, a instituição das balsas divulgou um comunicado com os horários de operação do local.

A situação, considerada de descaso por parte dos produtores rurais, tem causado danos, sobretudo, aos compradores e vendedores de gado. Um criador de gado vendeu mais de 300 bezerros em um leilão, mas não conseguiu entregar os animais por causa da balsa.

O Ac24horas procurou o Deracre para uma manifestação sobre o assunto. A autarquia informou apenas que a balsa passa por manutenção, sem informar, no entanto, quando deve voltar a operar na travessia pelo Rio Acre.