Bocalom participa de reunião com ministro e bancada para discutir auxílio às vítimas das cheias

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado pelo senadores Márcio Bittar e Alan Rick, a deputada federal Antônia Lúcia e demais representantes da bancada acreana, participou nesta segunda-feira (26) de uma reunião com o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em Brasília (DF). O encontro teve como objetivo discutir medidas de apoio emergencial para enfrentar as consequências das fortes cheias que assolam diversas regiões do estado.

Durante a reunião, Bocalom destacou a urgência de uma resposta federal para as comunidades afetadas pelas inundações, que têm causado danos significativos em várias áreas do Acre. O prefeito ressaltou a importância da união de esforços entre o governo local e o governo federal para fornecer assistência adequada às famílias atingidas.

“A reunião foi bastante proveitosa e com certeza a ajuda federal irá auxiliar de forma significativa as nossas famílias atingidas por mais esta alagação. Com fé e muito trabalho iremos vencer mais essa adversidade”, afirmou Bocalom.